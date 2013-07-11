Мы меняем мир, мир меняет нас

Дорогие земляки! Уходит 2016 год. Он был непростым и вместе с тем очень значимым для Тувы. Мы прожили его как одна семья — сплоченно и дружно. Это ясно показали выборы, где вы практически единодушно высказались за согласие в обществе, за то, чтобы республика продолжила все...

И посмотреть, и себя показать

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 31 декабря 17.00 — концерт «Чаа-чыл-биле, оннуктер!» Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола. 1 января 11.00 — показ советских мультфильмов про Новый год. Республиканская детская библиотека им. Чуковского. 13....

У «Чингисхана» есть наследник!

По рождаемости наша республика среди первых в стране. И в известных семьях тоже стараются улучшить демографическую ситуацию в России. Так, в уходящем году мэр Кызыла Вячеслав Ховалыг стал дедушкой — впервые, старший сын порадовал, и обожает внука Лео. Приятно удивили...

Что такое «Frohe Weihnachten!»?

В Центре немецкой культуры «Возрождение» по доброй традиции на днях отмечали католическое Рождество. И в очередной раз председатель центра Галина Страшкова радушно пригласила семьи русских немцев, всех учителей и учащихся, знающих и изучающих немецкий язык для участия в этом...

СПОРТКЛУБ

С ринга — на пьедестал
Ачыты Домбуу — чемпион мира
Бронза команды ТувГУ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
И на камнях растут помидоры
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Поклон ветеранам-учителям
Как Радмила себя искала, или Сказ о пользе ранней...
И Черепашки-ниндзя, и Человек-паук…
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Четыре варианта новогодней ночи
Аты-баты, мы хотим в солдаты
Мы меняем мир, мир меняет нас
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ЭКОНОМИКА

Проектное управление — это работа на результат
Сведите сальдо на ноль
Год уходящий, год грядущий…
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Здравохранение

Ажыг-Суг признан наукой
Негриппозная этиология
Жить стали дольше
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Что такое «Frohe Weihnachten!»?
Сохранить и приумножить
В Новый год без спиртного?
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Отшельник спасен
Будни зоны ЧС
Белый плен Кара-Холя
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КУЛЬТУРА

Рождественский вертеп
Успешный старт
«Вечный дозор» Александра Баранмы
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ЛИЧНОСТЬ

Другая жизнь учителя английского
Жизнь прожить — не поле перейти
Три встречи с первым секретарём
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ПРАВО

Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
Государственное учреждение — региональное...
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Подпольный цех
За незаконное вознаграждение
Превыше всего
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