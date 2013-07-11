В полночь с 18 на 19 января столбик термометров опустился далеко за минус 30 градусов, но трескучий мороз не охладил пыла сибиряков. Окунуться в купель, прорубленную на Вавилинском затоне, а также в Тоджинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах приехали более 620 жителей Тувы...