Это сегодня братья Кара-оолы — люди, известные в республике и далеко за Саянами. Но было время, когда жили в Туве три простых парня — Лёня, Юра и Шолбан. Жили и не знали, что каждого из них ждет испытание афганской войной. Они родились в семье педагогов. Отец, Валерий...
Борьба с браконьерством в Туве — основной шаг на пути сбережения богатства и разнообразия природы родного края. Этот вопрос — один из самых актуальных и злободневных, стоящий на особом контроле в Государственном комитете по охране объектов животного мира и водных биологических...
С 7 по 9 февраля Тувинский государственный театр кукол представит монгольским ребятишкам спектакль «Сказки нянюшки о Золотом петушке». Впервые коллектив театра отправляется на заграничные гастроли. Тувинские артисты будут выступать в театре «Ойрад» в городе Улаангоме. В...
С 23 по 27 января в г. Сергиев Посад проходило первенство Вооруженных Сил РФ по боксу среди юношей, в котором приняли участие 440 спортсменов из 44 регионов. Нашу республику представляли восемь победителей январского первенства республики. Воспитанников спортивной школы «...