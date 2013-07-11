В Крещение купаться, сил и здоровья набираться

В полночь с 18 на 19 января столбик термометров опустился далеко за минус 30 градусов, но трескучий мороз не охладил пыла сибиряков. Окунуться в купель, прорубленную на Вавилинском затоне, а также в Тоджинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах приехали более 620 жителей Тувы...

Перенесли, чтобы «не кошмарить»

В канун Нового года сроки ответственности за неразмещение информации в ГИС ЖКХ для участников рынка жилищно-коммунальных услуг снова были перенесены. Вступивший в силу 30 декабря 2016 года федеральный закон «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные...

Давайте сделаем добро

В Кызыле решительно заявил о себе новый благотворительный фонд с красочным названием «Сделай мир ярче». Со дня образования организации прошло чуть больше года. Проведено порядка десяти благотворительных кампаний, среди которых — выезды в районы республики и большой праздничный...

Помните, молодые…

Светло и уютно по-домашнему было в минувшую среду в зале Кызылского колледжа искусств. На вечер памяти музыканта и композитора Василия Безъязыкова «Не помнящий прошлого да не имеет будущего» собрался полный зал слушателей, конечно, в основном студентов ККИ. Было ощущение, что в...

СПОРТКЛУБ

Перед «Иваном Ярыгиным»
Жемчужинки в «Жемчужине»
А ты готов к труду и обороне?
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«…При наличии свободных мест»
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ЭКОНОМИКА

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А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Награды — прокурорам…
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В Крещение купаться, сил и здоровья набираться
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Помните, молодые…
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ПРАВО

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Курсом инноваций и прогресса
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