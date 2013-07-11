В полночь с 18 на 19 января столбик термометров опустился далеко за минус 30 градусов, но трескучий мороз не охладил пыла сибиряков. Окунуться в купель, прорубленную на Вавилинском затоне, а также в Тоджинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах приехали более 620 жителей Тувы...
В канун Нового года сроки ответственности за неразмещение информации в ГИС ЖКХ для участников рынка жилищно-коммунальных услуг снова были перенесены. Вступивший в силу 30 декабря 2016 года федеральный закон «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные...
В Кызыле решительно заявил о себе новый благотворительный фонд с красочным названием «Сделай мир ярче». Со дня образования организации прошло чуть больше года. Проведено порядка десяти благотворительных кампаний, среди которых — выезды в районы республики и большой праздничный...
Светло и уютно по-домашнему было в минувшую среду в зале Кызылского колледжа искусств. На вечер памяти музыканта и композитора Василия Безъязыкова «Не помнящий прошлого да не имеет будущего» собрался полный зал слушателей, конечно, в основном студентов ККИ. Было ощущение, что в...