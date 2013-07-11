Слово «Батя» ассоциируется у нас с образом седовласого мужчины, богатого жизненным опытом. Но бывает и так, что «Бате» 23 года отроду и ему доверено вести в бой 18–19-летних мальчишек. Именно такая доля выпала нашему земляку, участнику Афганской войны, пограничнику Сергею...