Три брата и одна война

Это сегодня братья Ка­ра-оолы — люди, известные в республике и далеко за Саянами. Но было время, когда жили в Туве три простых парня — Лёня, Юра и Шолбан. Жили и не знали, что каждого из них ждет испытание афганской войной. Они родились в семье педагогов. Отец, Валерий...

Барьеры для браконьеров

Борьба с браконьерством в Туве — основной шаг на пути сбережения богатства и разнообразия природы родного края. Этот вопрос — один из самых актуальных и злободневных, стоящий на особом контроле в Государственном комитете по охране объектов животного мира и водных биологических...

В Монголию — со сказками Пушкина

С 7 по 9 февраля Тувинский государственный театр кукол представит монгольским ребятишкам спектакль «Сказки нянюшки о Золотом петушке». Впервые коллектив театра отправляется на заграничные гастроли. Тувинские артисты будут выступать в театре «Ойрад» в городе Улаангоме. В...

Успех «ЦСКА — Тыва»

С 23 по 27 января в г. Сергиев Посад проходило первенство Вооруженных Сил РФ по боксу среди юношей, в котором приняли участие 440 спортсменов из 44 регионов. Нашу республику представляли восемь победителей январского первенства республики. Воспитанников спортивной школы «...

СПОРТКЛУБ

Первая победа — самая дорогая
Успех «ЦСКА — Тыва»
И на ковре — гвардеец
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Субсидии на благоустройство
СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ожившее прошлое
Бизнесмены со студенческим билетом
Главное для педагога — желание работать с детьми
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НОВЫЙ ДЕНЬ

ПЛАН мероприятий по проведению национального...
Шаги к благополучию
Календарь традиций
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ЭКОНОМИКА

Дан приказ ему — на запад…
ЕГАИС потеснил контрафакт?
СРО в Туве — вопрос открытый
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Здравохранение

И доступность, и качество
Занятия возобновлены
Упор — на молодых специалистов
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Барьеры для браконьеров
Симпатии и антипатии кызылчан
Лучшие по профессии
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Открытым пламенем
ЧП со счастливым концом
Возможен сход лавин
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КУЛЬТУРА

В центре оркестра
Вечер поэзии
Трёхтомное издание «Истории Тувы» завершено
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ЛИЧНОСТЬ

Три брата и одна война
Оптимист и жизнелюб
На войне меня звали «Батей» ...
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ПРАВО

Применение электронных документов судами
Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Перевела деньги на свой счёт и…
Кролик вместо бобрика
Из Ак-Довурака — в Мосул
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