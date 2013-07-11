В минсельхозе Тувы констатируют, что ситуация в сумоне Кара-Холе Бай-Тайгинского района стабилизируется. Недоступными для сообщения автомобильным транспортом на сегодня остаются лишь 16 чабанских стоянок, расположенных в высокогорной местности Шивилиглер, однако, как заявляют в...
Девчонки за его спиной без устали перешёптываются. И неудивительно: яркая восточная внешность, интеллигентный, утончённый, всегда подтянут и с иголочки одет. Всегда приветлив и обходителен. Всегда широко улыбается. С таким набором характеристик — улыбаться бы ему широкой...
Отшумели новогодние праздники. Но многие моменты, связанные с ними, вспоминаются до сих пор. И прежде всего, конечно, это приятные итоги ушедшего года. Их было немало во всех отраслях экономики и социальной сферы Тувы. Но больше всего, наверное, в мире спорта. Достаточно...
В конце декабря учащиеся Кызылской детской школы искусств им. Н. Рушевой вернулись из поездки в Москву, где выступили в Кремлевском Дворце в составе Детского хора России под управлением Валерия Гергиева. Событие — памятное и интересное. Второй год подряд под...