Это сегодня братья Ка­ра-оолы — люди, известные в республике и далеко за Саянами. Но было время, когда жили в Туве три простых парня — Лёня, Юра и Шолбан. Жили и не знали, что каждого из них ждет испытание афганской войной. Они родились в семье педагогов. Отец, Валерий...