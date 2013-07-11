Евдокия Ермиловна Арестова 27 января принимала поздравления в честь 90-летия в своей квартирке в деревянном доме на Лопсанчапа, бывшей Заречной, куда заехала новоселом еще в начале 1960-х годов прошлого века. Ветерана труда пришли поздравить представители минтруда РТ,...
Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), предназначенная для учета объемов производства и оборота спиртосодержащей продукции, с 1 июля 2016 года внедрена в пяти крупных населенных пунктах республики, включая Кызыл, Ак-Довурак и Шагонар. Ее...
Еще один детский сад открыт в столице Тувы — городе Кызыле, на этот раз на территории дачного поселка Левобережный с населением более 10 тысяч человек. В торжествах по случаю открытия принял участие глава республики Шолбан Кара-оол, по инициативе которого год назад и...
Главным государственным санитарным врачом Республики Тыва рекомендовано возобновить школьные занятия с 30 января в Кызыле и 13 районах в связи со спадом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи со значительным снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ главным государственным...