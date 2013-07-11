ЗАПИСКИ ПОМОЩНИКА С.К. ТОКИ Эти небольшие заметки мною были написаны давно, кажется к 100-летию со дня рождения Салчака Колбакхорековича, но не были переданы в печать. А недавно я получил большой подарок из Тувы — книгу «Салчак Тока» из серии «Жизнь замечательных людей». Она...
Создание собственной саморегулируемой организации строителей (СРО) в Туве необходимо отрасли, — заявила недавно газете президент некоммерческого партнерства «Союз строителей Тувы» Антонина Фокина. Вопрос о собственной СРО в Туве в очередной раз остро поставили изменения в...
АЙДЫН САРЫГЛАР: «НАДО ДВИГАТЬСЯ, НАДО РАБОТАТЬ. НА БЛАГО РОДНОЙ ТУВЫ!» Как развивается наша медицина? Что делается для повышения качества и доступности медицинской помощи, для привлечения молодых специалистов? Об этом и о многом другом мы беседуем с руководителем...
Команда Отдела Росгвардии по Республике Тыва — в числе призеров чемпионата по лыжному двоеборью Сибири. С 16 по 20 января в городе Северске Томской области на лыжной базе «Янтарь» состоялся чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии России по лыжным гонкам и...