Дорогие земляки! Уходит 2016 год. Он был непростым и вместе с тем очень значимым для Тувы. Мы прожили его как одна семья — сплоченно и дружно. Это ясно показали выборы, где вы практически единодушно высказались за согласие в обществе, за то, чтобы республика продолжила все...
ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 31 декабря 17.00 — концерт «Чаа-чыл-биле, оннуктер!» Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола. 1 января 11.00 — показ советских мультфильмов про Новый год. Республиканская детская библиотека им. Чуковского. 13....
По рождаемости наша республика среди первых в стране. И в известных семьях тоже стараются улучшить демографическую ситуацию в России. Так, в уходящем году мэр Кызыла Вячеслав Ховалыг стал дедушкой — впервые, старший сын порадовал, и обожает внука Лео. Приятно удивили...
В Центре немецкой культуры «Возрождение» по доброй традиции на днях отмечали католическое Рождество. И в очередной раз председатель центра Галина Страшкова радушно пригласила семьи русских немцев, всех учителей и учащихся, знающих и изучающих немецкий язык для участия в этом...