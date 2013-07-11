И дам обдуманный наряд

Бал, настоящий, с монументальной музыкой, шелестящими роскошью нарядов дамами и подтянутыми, непривычно молчаливыми кавалерами грянул в Татьянин день не только в лоне Тувинского госуниверситета, но и под сводами Кызылского колледжа искусств. Для ККИ это было особенное событие,...

На войне меня звали «Батей» ...

Слово «Батя» ассоциируется у нас с образом седовласого мужчины, богатого жизненным опытом. Но бывает и так, что «Бате» 23 года отроду и ему доверено вести в бой 18–19-летних мальчишек. Именно такая доля выпала нашему земляку, участнику Афганской войны, пограничнику Сергею...

Сохранить прекрасную планету

Для руководителей школьных музеев республики был организован двухдневный семинар по современным методам и формам работы в организации поисковой и музейной деятельности. Занятия проходили 26 — 27 января в бывших помещениях кадетской школы, которые в прошлом году были переданы...

Кролик вместо бобрика

Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва изъяты меховые изделия сомнительного качества с ярмарки меховых изделий на сумму более 9 миллионов рублей. Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва проведена проверка меховых изделий на ярмарке в Центре русской культуры...

СПОРТКЛУБ

Без сюрпризов не обошлось
Путёвки на первенство
В числе призёров
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Субсидии на благоустройство
СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сохранить прекрасную планету
«…При наличии свободных мест»
Знатоки русского языка
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Подшефный сквер
В формате проектных офисов
Сохраним снежного барса!
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ЭКОНОМИКА

СРО в Туве — вопрос открытый
Перенесли, чтобы «не кошмарить»
Мимо денег
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Здравохранение

Упор — на молодых специалистов
Народные целители
Рекомендовано продлить карантин
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Наша служба и почётна, и трудна…
Новый год без снега и оливье
Таможня и ФСБ Тувы продолжат сотрудничество с «...
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ЧП со счастливым концом
Возможен сход лавин
Трагедия на баскетбольной площадке
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КУЛЬТУРА

И дам обдуманный наряд
Дипломная работа Нины Дедерикс
Помните, молодые…
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ЛИЧНОСТЬ

На войне меня звали «Батей» ...
Первый тувинский этнограф
Достойна Государственной премии
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ПРАВО

Применение электронных документов судами
Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Кролик вместо бобрика
Из Ак-Довурака — в Мосул
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