Отшумели новогодние праздники. Но многие моменты, связанные с ними, вспоминаются до сих пор. И прежде всего, конечно, это приятные итоги ушедшего года. Их было немало во всех отраслях экономики и социальной сферы Тувы. Но больше всего, наверное, в мире спорта. Достаточно...