Оптимист и жизнелюб

Евдокия Ермиловна Арестова 27 января принимала поздравления в честь 90-летия в своей квартирке в деревянном доме на Лопсанчапа, бывшей Заречной, куда заехала новоселом еще в начале 1960-х годов прошлого века. Ветерана труда пришли поздравить представители минтруда РТ,...

ЕГАИС потеснил контрафакт?

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), предназначенная для учета объемов производства и оборота спиртосодержащей продукции, с 1 июля 2016 года внедрена в пяти крупных населенных пунктах республики, включая Кызыл, Ак-Довурак и Шагонар. Ее...

«Салгал» в дачном поселке

Еще один детский сад открыт в столице Тувы — городе Кызыле, на этот раз на территории дачного поселка Левобережный с населением более 10 тысяч человек.  В торжествах по случаю открытия принял участие глава республики Шолбан Кара-оол, по инициативе которого год назад и...

Занятия возобновлены

Главным государственным санитарным врачом Республики Тыва рекомендовано возобновить школьные занятия с 30 января в Кызыле и 13 районах в связи со спадом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи со значительным снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ главным государственным...

СПОРТКЛУБ

Без сюрпризов не обошлось
Путёвки на первенство
В числе призёров
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Субсидии на благоустройство
СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бизнесмены со студенческим билетом
Главное для педагога — желание работать с детьми
Признаны знатоками
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Шаги к благополучию
Календарь традиций
«Салгал» в дачном поселке
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ЭКОНОМИКА

ЕГАИС потеснил контрафакт?
СРО в Туве — вопрос открытый
Перенесли, чтобы «не кошмарить»
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Здравохранение

И доступность, и качество
Занятия возобновлены
Упор — на молодых специалистов
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Лучшие по профессии
По китайской традиции
Наша служба и почётна, и трудна…
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ЧП со счастливым концом
Возможен сход лавин
Трагедия на баскетбольной площадке
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КУЛЬТУРА

Ко дню рождения Нади
И дам обдуманный наряд
Дипломная работа Нины Дедерикс
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ЛИЧНОСТЬ

Оптимист и жизнелюб
На войне меня звали «Батей» ...
Первый тувинский этнограф
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ПРАВО

Применение электронных документов судами
Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Кролик вместо бобрика
Из Ак-Довурака — в Мосул
Предстали перед военным судом
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