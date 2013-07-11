Помог Кара-Холю и ветер

В минсельхозе Тувы констатируют, что ситуация в сумоне Кара-Холе Бай-Тайгинского района стабилизируется. Недоступными для сообщения автомобильным транспортом на сегодня остаются лишь 16 чабанских стоянок, расположенных в высокогорной местности Шивилиглер, однако, как заявляют в...

Чиновник с внешностью кинозвезды

Девчонки за его спиной без устали перешёптываются. И неудивительно: яркая восточная внешность, интеллигентный, утончённый, всегда подтянут и с иголочки одет. Всегда приветлив и обходителен. Всегда широко улыбается. С таким набором характеристик — улыбаться бы ему широкой...

И хуреш становится работой

Отшумели новогодние праздники. Но многие моменты, связанные с ними, вспоминаются до сих пор. И прежде всего, конечно, это приятные итоги ушедшего года. Их было немало во всех отраслях экономики и социальной сферы Тувы. Но больше всего, наверное, в мире спорта. Достаточно...

Детский хор блистал в Кремле

  В конце декабря учащиеся Кызылской детской школы искусств им. Н. Рушевой вернулись из поездки в Москву, где выступили в Кремлевском Дворце в составе Детского хора Рос­сии под управлением Валерия Гергиева. Событие — памятное и интересное. Второй год подряд под...

СПОРТКЛУБ

Чаян мечтает стать гроссмейстером
И хуреш становится работой
В бой с мечом и веером
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
И на камнях растут помидоры
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

Поклон ветеранам-учителям
Как Радмила себя искала, или Сказ о пользе ранней...
И Черепашки-ниндзя, и Человек-паук…
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Кладезь информации
Готовятся к Крещению
5000 с доставкой на дом
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ЭКОНОМИКА

Помог Кара-Холю и ветер
Два фронта одного агентства
Проектное управление — это работа на результат
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Здравохранение

Порог превышен
Ажыг-Суг признан наукой
Негриппозная этиология
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Как приятно чай попить, о делах поговорить
Остаться самим собой
Потенциал стрелков
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Трагедия на баскетбольной площадке
Отшельник спасен
Будни зоны ЧС
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КУЛЬТУРА

Гражданин вселенной Брейк-данса
Детский хор блистал в Кремле
Первый — Евгений Антуфьев
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ЛИЧНОСТЬ

Салчак Тока видел в ней лидера нации
Чиновник с внешностью кинозвезды
Большой дарга пасет овец
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ПРАВО

Применение электронных документов судами
Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Подпольный цех
За незаконное вознаграждение
Превыше всего
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