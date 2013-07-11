Бал, настоящий, с монументальной музыкой, шелестящими роскошью нарядов дамами и подтянутыми, непривычно молчаливыми кавалерами грянул в Татьянин день не только в лоне Тувинского госуниверситета, но и под сводами Кызылского колледжа искусств. Для ККИ это было особенное событие,...
Слово «Батя» ассоциируется у нас с образом седовласого мужчины, богатого жизненным опытом. Но бывает и так, что «Бате» 23 года отроду и ему доверено вести в бой 18–19-летних мальчишек. Именно такая доля выпала нашему земляку, участнику Афганской войны, пограничнику Сергею...
Для руководителей школьных музеев республики был организован двухдневный семинар по современным методам и формам работы в организации поисковой и музейной деятельности. Занятия проходили 26 — 27 января в бывших помещениях кадетской школы, которые в прошлом году были переданы...
Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва изъяты меховые изделия сомнительного качества с ярмарки меховых изделий на сумму более 9 миллионов рублей. Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва проведена проверка меховых изделий на ярмарке в Центре русской культуры...