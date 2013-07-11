Дорогие земляки! Уходит 2016 год. Он был непростым и вместе с тем очень значимым для Тувы. Мы прожили его как одна семья — сплоченно и дружно. Это ясно показали выборы, где вы практически единодушно высказались за согласие в обществе, за то, чтобы республика продолжила все...