Еще один детский сад открыт в столице Тувы — городе Кызыле, на этот раз на территории дачного поселка Левобережный с населением более 10 тысяч человек. В торжествах по случаю открытия принял участие глава республики Шолбан Кара-оол, по инициативе которого год назад и...