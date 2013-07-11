Достойна Государственной премии

ЗАПИСКИ ПОМОЩНИКА С.К. ТОКИ Эти небольшие заметки мною были написаны давно, кажется к 100-летию со дня рождения Салчака Колбакхорековича, но не были переданы в печать. А недавно я получил большой подарок из Тувы — книгу «Салчак Тока» из серии «Жизнь замечательных людей». Она...

СРО в Туве — вопрос открытый

Создание собственной саморегулируемой организации строителей (СРО) в Туве необходимо отрасли, — заявила недавно газете президент некоммерческого партнерства «Союз строителей Тувы» Антонина Фокина. Вопрос о собственной СРО в Туве в очередной раз остро поставили изменения в...

Упор — на молодых специалистов

АЙДЫН САРЫГЛАР: «НАДО ДВИГАТЬСЯ, НАДО РАБОТАТЬ. НА БЛАГО РОДНОЙ ТУВЫ!» Как развивается наша медицина? Что делается для повышения качества и доступности медицинской помощи, для привлечения молодых специалистов? Об этом и о многом другом мы беседуем с руководителем...

В числе призёров

Команда Отдела Росгвардии по Республике Тыва — в числе призеров чемпионата по лыжному двоеборью Сибири. С 16 по 20 января в городе Северске Томской области на лыжной базе «Янтарь» состоялся чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии России по лыжным гонкам и...

СПОРТКЛУБ

В числе призёров
Займись собой!
Перед «Иваном Ярыгиным»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Субсидии на благоустройство
СНТ: населенные пункты с дачным статусом
Вместе нам все по плечу!
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ПОЛИТИКА

Рейтинг доверия
Александр Карелин поддержит Туву
Ставка на молодежь
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ОБРАЗОВАНИЕ

«…При наличии свободных мест»
Знатоки русского языка
Поклон ветеранам-учителям
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НОВЫЙ ДЕНЬ

Подшефный сквер
В формате проектных офисов
Сохраним снежного барса!
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ЭКОНОМИКА

СРО в Туве — вопрос открытый
Перенесли, чтобы «не кошмарить»
Мимо денег
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Здравохранение

Упор — на молодых специалистов
Народные целители
Рекомендовано продлить карантин
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А над кыштагом курится дымок
Залог модернизации страны
Новый виток
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ОБЩЕСТВО

Таможня и ФСБ Тувы продолжат сотрудничество с «...
Один человек погиб
За образцовое выполнение долга
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ЧП со счастливым концом
Возможен сход лавин
Трагедия на баскетбольной площадке
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КУЛЬТУРА

Дипломная работа Нины Дедерикс
Помните, молодые…
Композитор Хуреш-оол Дамба
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ЛИЧНОСТЬ

Первый тувинский этнограф
Достойна Государственной премии
Директор, генерал, учёный
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ПРАВО

Применение электронных документов судами
Институт защиты
Вступают в силу в год Петуха…
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СОБЫТИЯ

Главный праздник страны
Курсом инноваций и прогресса
Память, отлитая в бронзе
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КРИМИНАЛ

Из Ак-Довурака — в Мосул
Предстали перед военным судом
Подпольный цех
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