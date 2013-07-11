ЗАПИСКИ ПОМОЩНИКА С.К. ТОКИ Эти небольшие заметки мною были написаны давно, кажется к 100-летию со дня рождения Салчака Колбакхорековича, но не были переданы в печать. А недавно я получил большой подарок из Тувы — книгу «Салчак Тока» из серии «Жизнь замечательных людей». Она...